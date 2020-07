Video ⟩ Alla Pugačova ar Galkinu uzrīko pikniku savrupmājas pagalmā

За последние три месяца впервые отлучился по работе на три дня из Москвы. Вот как ждала семья, приехал брат с женой и детьми и устроили все вместе мне сюрприз! #дом #семья

