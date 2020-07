Ienākumi no SPKC, PVO un ECDC. Jurija Perevoščkova ienākumu deklarācija

Tāpat Perevoščikovs saņēmis 1193,87 eiro no Pasaules Veselības organizācijas un 745,50 eiro no Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra.

Vienlaikus SPKC departamenta direktors 121,60 eiro saņēmis no apdrošināšanas kompānijas Latvijas meitas uzņēmuma "Gjensidige" un 6651,12 eiro no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī 78,13 eiro no Rīgas Stradiņa universitātes.