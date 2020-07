"Nauda bija paredzēta brīvdienām." Tēvs ļauj meitai veikt pirkumu lietotnē un pēc dažām nedēļām saņem rēķinu par 4600 mārciņām

"Roblox" ir tiešsaistes spēle ar aptuveni 100 miljoniem lietotāju visā pasaulē. Tā ir īpaši populāra bērnu vidū. "Roblox" biznesa modelis balstīts uz pirkumiem lietotnē - to var lejupielādēt bez maksas, un lietotāji spēlēšanas laikā var tērēt naudu.

"Meita man sacīja, ka visi viņas draugi spēlē šo spēli, un viņa gribēja iztērēt 4,99 mārciņas," viņš stāstīja. "Viņa izdarīja šo pirkumu ar manu debetkarti 16. aprīlī, un es pēc tam par to nedomāju."

Jāpārceļ brīvdienas

"Kad es pirmoreiz pierakstījos, gandrīz mēnesi vēlāk, es biju izbrīnīts, redzot simtiem transakciju, visas par summām no 0,99-9,99 mārciņām. Es nespēju saprast. Man likās, ka esmu apkrāpts," stāstīja vīrietis.

Viņš apjauta, ka zaudējis aptuveni trīsarpus tūkstošus, tādēļ piezvanīja savai bankai, HSBC, lai bloķētu karti. Neskatoties uz to, no viņa konta pazuda vēl aptuveni tūkstotis, maksājot "Roblox" caur "Google Pay".

"Es iztieku ar pensiju. Bet man tā ir liela nauda. Es to biju paredzējis brīvdienām, kad pandēmija būs beigusies. Es gribēju to tērēt, lai mana meita varētu atpūsties. Mēs tagad to nevaram un man ir overdrafts," sacīja vīrietis.