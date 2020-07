ASV svin Neatkarības dienu pandēmijas ēnā. Eksperti raizējas par koronavīrusa izplatību svētku laikā

Kaut arī daudzu štatu un pilsētu varas iestādes atcēlušas tradicionālās uguņošanas un parādes, aicinājušas cilvēkus ievērot īpašu piesardzību vai vienkārši palikt mājās, tomēr prezidents Donalds Tramps nav vēlējies atteikties no agrākā svētku vēriena un sestdienas vakarā Nacionālajā alejā Vašingtonā paredzēts plašs pasākums ar prezidenta runu, militāro lidmašīnu paraugdemonstrējumiem un pusstundu ilgu uguņošanu, kas varētu pulcēt tūkstošiem cilvēku.

Tikmēr Demokrātu partijas prezidenta amata kandidāts Džo Baidens pretstatā Trampa asajam tonim tviterī ierakstījis: "Mūsu valsts pamatos likta vienkārša ideja - mēs visi esam radīti vienlīdzīgi. Mēs nekad neesam to sasnieguši, bet neesam arī mitējušies pēc tā tiekties. Šai Neatkarības dienā nevis vienkārši svinēsim šos vārdus, bet apņemsimies beidzot tos piepildīt."

"Jūsu ģimene, jūsu draugi, jūsu pilsēta uz jums paļaujas. Ja jums jādodas ārā no mājām, ievērojiet higiēnas prasības, valkājiet maskas, turieties sešas pēdas cits no cita un vairieties no cilvēku pūļiem," viņa mudināja.