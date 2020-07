Covid-19 slimnieku pašizolāciju policija vairs nekontrolē

Vienlaikus policija uzsver, ka tās rīcībā ir pietiekami plaša informācija par ieceļotājiem, un līdz ar mediķiem aicina iedzīvotājus pret epidemiologu ieteikumiem izturēties atbildīgi, lai mums visiem nebūtu vēlreiz jāpiedzīvo krietni stingrāki ierobežojumi.

Krievija un Baltkrievija vēl joprojām ir vienas no Covid-19 smagāk skartajām pasaules valstīm, un ieceļošana no tām Latvijā ir aizliegta. Par spīti tam automašīnas ar kaimiņvalstu numuriem pavisam no Latvijas ielām nav pazudušas.

Jau ierasts, ka Krievijas numuri vasarās visbiežāk redzami Jūrmalā, bet šogad pat ar pamatīgu meklēšanu izdodas atrast vien dažus, un to, ka ieceļotāju no Krievijas šogad ir daudz mazāk, apstiprina arī Valsts robežsardze.

Laikā no marta vidus līdz jūlijam no Baltkrievijas šogad Latvijā iebraukuši nepilni 60 000 cilvēku (pērn 160 000), no Krievijas samazinājums ir vēl lielāks – pat 80%. Tomēr arī tas ir būtisks skaitlis, ņemot vērā, ka vīrusa dēļ iebraukšana Latvijā un Eiropa Savienībā vispār no abām šīm valstīm ir aizliegta.

"Ir arī izņēmuma gadījumi," norādīja Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks Ivars Ruskulis.

Viņš skaidroja, ka iebraukt Latvijā, piemēram, no Krievijas drīkst, ja ir, piemēram, saistībā ar īpašuma iegādi iegūta termiņuzturēšanās atļauja, arī ilgtermiņa vīza. Bijuši gan arī gadījumi, kad robežu mēģināts šķērsot tāpat.

"Persona ieceļojot mēģina kukuli iedot robežsargiem, par ko tika uzsākts kriminālprocess un persona ir sodīta," informēja Ruskulis.

Šādi gadījumi bijuši vairāki. Kāds Ukrainas pilsonis par iekļūšanu Latvijā robežsargiem piedāvājis 50 eiro un nonācis aiz restēm uz diviem mēnešiem, savukārt kāds Krievijas pilsonis par līdzīgu pārkāpumu saņēmis 4300 eiro sodu. Tiem, kuri Latvijā tomēr nonāk, obligāta ir divu nedēļu pašizolācija.

"Neatkarīgi no cilvēka juridiskā statusa, ar kādu viņš ir ieradies Latvijā, ja viņš ir ieradies no valsts, kur ir jāievēro pašizolācija, tas ir jādara, arī gadījumā, ja viņš ir braucis caur šo valsti tranzītā. Kaut vai bijis tikai Zviedrijas lidostā vai atgriezies no Japānas caur Maskavas lidostu," skaidroja Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Ilze Arāja.

Visus, kas šķērsos robežkontroles punktus, robežsardze reģistrē.

"No viņiem tiek pieņemti apliecinājumi, šie apliecinājumi tiek pārsūtīti Valsts policijai," stāstīja Ruskulis.

Valsts policijas redzeslokā šobrīd ir vairāk nekā 1000 personu, kurām jāatrodas pašizolācijā.

Policija atzīst, ka tie, visticamāk, nav visi ceļotāji, bet lielākā daļa.

"Ja cilvēks atlido ar kādu avioreisu vai izmanto kuģa satiksmi, informācija līdz mums nonāk, un caur mūsu robežsargiem mēs saņemam informāciju, ko robežsargi saņem no Lietuvas un Igaunijas kolēģiem," norādīja Valsts policijas priekšnieka vietnieks Normunds Krapsis.

Pašizolēto uzraudzība notiek pa telefonu.

"Vairāk zvanīšanas veidā, pārbaudot, vai personas ievēro pašizolāciju, personas tiek informētas par to, ka tas ir viņu pienākums, tāda fiziska kontrole ir mazāk," stāstīja Krapsis, atzīstot, ka pie loga pašizolētajiem policija vairs neklauvē.

Valsts policijā uzsvēra, ka cilvēkiem būtu pašiem jāizturas maksimāli atbildīgi pret pašizolāciju, un arī epidemiologi atgādina, ka tie saslimšanas gadījumi, kas Latvijā vēl tiek reģistrēti, ir saistīti tieši ar ārzemēm.

"Sākotnēji izejas pozīcijās augstākā saslimstība nāca, kas ir atgriezušies no Krievijas, tagad mēs redzam, ka pārsvarā ir no Zviedrijas," informēja SPKC pārstāve Arāja.