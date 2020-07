"Novārtā atstātais Eirovīzijas dārgakmens." Ārvalstu medijs pavīpsnā par līdzšinējiem Latvijas pārstāvjiem Eirovīzijā

Portālā iztirzātas gandrīz visas līdz šim Eirovīzijā piedalījušās dziesmas sākot ar Marijas Naumovas 2002. gadā uzvarējušo kompozīciju "I Wanna". Par upuri kritusi arī apvienības "Pirates Of The Sea" dziesma "Wolves Of The Sea".

Pašmāju dziedātājas Aijas Andrejevas 2010. gada kompozīciju "What For?" portāls nosauc par vienu no vissliktāk tulkotajiem skaņdarbiem. Tas bijis tik neaizmirstams, ka portāls "NewYorker" kā raksta nosaukumu ievietojis dziesmas piedziedājuma tekstu "Only Mr.God Knows Why".