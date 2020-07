Filipss sēdēja cietumā, mēģināja nevienu nenogalināt un darīja visu, lai pats netiktu nogalināts. Cietumā viens no Filipsa draugiem ļoti baidījās no izvarotājiem, tāpēc izdzēra burku ar līmi un nomira. Vēl kāds viņa paziņa nespēja tikt galā ar noziegumiem, kurus pats bija pastrādājis, un nositās, nolecot no cietuma jumta.

Pēc iznākšanas no cietuma Filipss uzzināja, ka 95% no viņa draugiem ir miruši - viens nomira no AIDS, cits no narkotiku pārdozēšanas un vēl citi gadījumi. Miris bija arī Mičels.