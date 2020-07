Kā Egils Levits nosvinēja savu dzimšanas dienu

Levitu apsveikusi Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. No ministriem īpaši par prezidentu atminējies vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce un tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Apsveikumi uz Rīgas pili pienākuši arī no Nacionālo bruņoto spēku komandiera ģenerālleitnanta Leonīda Kalniņa un no dažādiem nodibinājumiem – Nacionālās karavīru biedrības, Ģenerāļu kluba un fonda Namejs.