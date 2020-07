JKP uzstājot uz fiskāli ietilpīgākām izmaiņām, uz laiku atliktas sarunas par izmaiņām nodokļos

Aptaujājot koalīciju veidojošo partiju pārstāvjus, aģentūra LETA noskaidroja, ka JKP ir no pārējiem koalīcijas partneriem atšķirīgs redzējums par izmaiņām nodokļu sistēmā. JKP ieskatā, no nākamā gada neapliekamais minimums būtu ceļams līdz 500 eiro, turpretī pārējie koalīcijas partneri šo piedāvājumu vērtē kā fiskāli pārāk ietilpīgu - 2021. gada budžetā tas prasītu papildus 120 miljonus eiro, kas apgrūtinātu izpildīt tādas apņemšanās kā, piemēram, algu celšana mediķiem un pedagogiem. Koalīcijas partneri esot gatavi diskutēt par mērenāku neapliekamā minimuma celšanu no nākamā gada. JKP šis bija viens no priekšvēlēšanu solījumiem programmā "3x500", kuras nepildīšanu partijai mēdz pārmest opozīcijas politiķi.