Kā Dānijas futbola zvaigzne Ēriksens nonāca Milānā?

Ēriksenam, ierodoties jaunajā klubā, nebija viegli atrast kopīgu valodu ar komandas biedriem gan laukumā, gan ārpus tā. "The Athletic" futbola apskatnieks Džeimss Hornkāstls dalījies stāstā par dāņa pārcelšanos uz itāļu superklubu "Inter".

Ar vienu no Dānijas izlases līderiem Itālijas futbola grands centās vienoties 18 mēnešus. Pēc pavadītajiem pieciem gadiem "Hotspur" sastāvā viņš gribēja jaunu izaicinājumu (līgums bija spēkā līdz 2020. gada vasarai). 2018. gādā gribēja pamest Anglijas klubu, bet "Inter" tobrīd priekš Ēriksena nebija pietiekami finanšu.

Milānas jaunais pirkums pirmajās spēlēs ne ar ko īpašu neatzīmējas. Viņa ietekme nebija tūlītēja. Ēriksens nespēja palīdzēt klubam pakāpties uz kāroto pirmo vietu Itālijas A sērijā. Kad Covid-19 apturēja sezonu, "Inter" turnīra tabulā par 9 punktiem atpalika no Romas "Lazio" un "Juventus".

"Inter" vienības treneris Konte nekad nav padevies bez cīņas. Pats Ēriksens sacīja šādi: "Pēdējos dažus mēnešus Totenhemā viņi man teica: "Ej ārā un mēģini kaut ko panākt." Šeit tā nav. Konte uzreiz pret mani bija ļoti tiešs. Viņš teica, kur mani redz laukumā un ko viņš grib no manis sagaidīt. Šeit viss ir daudz vairāk organizēts. Jā, adaptēšanās ir grūta, bet es esmu gatavs.

Neskatoties uz to, ka Covid-19 laikā Ēriksens trenējās tikai mājās, kad kluba treniņu bāze bija pieejama, pussargs uzrādīja vienus no labākajiem fiziskajiem rādītājiem komandā. Atsākoties sezonai pēc Covid-19, viņš demonstrēja tādu sniegumu, kādu no viņa gaidīja, gūstot vārtus pret "Napoli" Itālijas kausa izcīņā. Futbolists ar katru nākamo spēli arvien labāk sāka izjust savu komandas biedrus.