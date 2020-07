Rīgā kontrolieri aiztur agresīvu bezbiļetnieku

Video redzams, ka kontrolieru grupā ir trīs cilvēki - divi vīrieši un sieviete. Abi vīrieši bezbiļetniekam altauzuši rokas aiz muguras un piespieduši pie zemes. Sieviete, kas filmē notiekošo, interesējas, vai šāda rīcība vispār ir likumīga, taču kontroliere aicina neizdarīt secinājumus, nezinot to, kas noticis iepriekš.

Kontrolieri kopā ar pasažieri izkāpa no autobusa, bet pasažieris kļuvis agresīvs - sekoja fizisks uzbrukums kontrolierim, vairākkārtīgi iesitot ar dūri sejas daļā, un ar kāju krūšu daļā. Pašaizsardzības nolūkā kontrolieri savaldīja un piespieda pie zemes video redzamo personu,

Ņemot vērā apstākļus, visas notikumā iesaistītās personas tika nogādātas Rīgas pašvaldības policijas Ziemeļu pārvaldē, kur no diviem kontrolieriem, kuriem bezbiļetnieks bija uzbrucis, tika pieņemti pieteikumi.

Procesu izskatīšanas laikā no Rīgas satiksmes tiks pieprasīti videokameru ieraksti gan no kontrolieru individuālajām novērošanas kamerām, gan no paša autobusa, kur konflikts aizsākās.