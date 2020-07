"Robežas ir vaļā un iebraucēji netiek kontrolēti." Kā pašizolāciju ievēro ceļotāji Latvijā?

Līva Pavārniece mikroblogošanas vietnē "Twitter" rakstīja, ka atgriezusies Latvijā no Lielbritānijas un pašlaik pašizolējas lauku īpašumā. Līdz Nīderlandei no Lielbritānijas braukusi ar prāmi. No Nīderlandes ar auto uz Vāciju, tālāk caur Poliju un līdz Latvijai. Uz prāmja cilvēki lietojuši sejas maskas, tāpat maskas lietojuši cilvēki gan Vācijas veikalos, gan Polijā.

"Robežas gan visur ir vaļā un iebraucēji netiek kontrolēti. Viss atkarīgs no pašu apzinīguma," rakstīja Pavārniece.

Pašlaik Slimību profilakses un kontroles centra publicētajā sarakstā ir astoņas valstis, no kurām atgriežoties jāievēro obligāta 14 dienu pašizolācija.

Valsts policija no robežsardzes saņem sarakstus ar atbraukušajiem, kas aizpildījuši apliecinājumus ievērot pašizolāciju, un pārsvarā telefoniski cilvēkus kontrolē un atgādina par nepieciešamību doties pašizolācijā.

Precīzi izkontrolēt un uzraudzīt var tikai tos, kas ierodas, šķērsojot Latvijas--Krievijas un Latvijas--Baltkrievijas robežu, kā arī tos, kas no citām Eiropas valstīm ierodas ar prāmi, autobusu vai lidmašīnu. Pārējos gadījumos jāpaļaujas uz Lietuvas un Igaunijas robežsargu sniegto informāciju. Bet arī kaimiņvalstu robežsargi sniegs ziņas tikai par tiem, kas šķērsojuši ārējo robežu.

"Pilnībā mēs nevaram būt droši, ka ir 100% visa informācija par personām, kas ieradušās no citām Eiropas Savienības valstīm vai no kādas trešās valsts, jebkurā gadījumā mums šāda informācija var būt tik daudz, cik kolēģi no Lietuvas vai Igaunijas iesūta. Cik viņa ir pilnīga, šādas informācijas mums nav, bet, kā jau minēju, informāciju mēs saņemam arī no kaimiņiem," LTV sacīja Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.

Valsts robežsardzē skaidroja, ka, pārvietojoties Šengenas zonas ietvaros, apliecinājumi tiešām netiek ņemti un informācijas aprite nenotiek.

"Protams, ka iekšējās robežas ir atvērtas un nekādi personu pārvietošanās ierobežojumi nav, līdz ar to, cik daudz cilvēku ieceļojuši Latvijā, šķērsojot iekšējās robežas, to pateikt nav iespējams," uzsvēra Valsts robežsardze, norādot, ka kontroles trūkums cilvēkus neatbrīvo no atbildības un pienākuma ievērot obligātu pašizolāciju, ja sanācis būt kādā no valstīm, par kuru izplatīts brīdinājums.

Arī Veselības ministrija (VM) aicina ziņot par pašizolācijas pārkāpējiem. "Ja jūsu rīcībā ir informācija, ka tik tiešām Latvijā ir sabraukuši ārvalstnieki no valstīm, no kurām ierodoties ir jāievēro pašizolācija, bet pašizolācija netiek ievērota, tad mēs aicinātu šo informāciju nodot Valsts policijai, jo tā ir vienīgā iestāde, kas var pievērst uzmanību ārvalstniekiem," sacīja VM Sabiedrības veselības departamenta direktore Santa Līviņa.