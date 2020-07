Palielina cietumsoda ilgumu par nozieguma rezultātā izraisītu epidēmiju

Priekšlikums ir saistīts ar to, ka pašreiz Krimināllikuma 133.1.panta dispozīcija aptver tikai divu smagu seku veidus, proti, smagus miesas bojājumus un cietušā nāvi, bet neaptver tādus smagu seku veidus kā mazāk smagus miesas bojājumus vairākām personām, lielu mantisku zaudējumu, kā arī citādu smagu kaitējumu ar likumu aizsargātām interesēm, kas var iestāties, personas inficējot ar bīstamu infekcijas slimības izraisītāju.

Piemēram, inficēt iespējams vairākas personas, nenodarot nevienai no tām smagus miesas bojājumus, bet gan nodarot vairākām personām mazāk smagus miesas bojājumus. Tāpat darbinieku inficēšana uzņēmumos un iestādēs var nodarīt lielu mantisku zaudējumu, slēdzot tās karantīnā un veicot tajās dezinfekcijas pasākumus. Visbeidzot šāda apzināta citu personu inficēšana var arī radīt citādu smagu kaitējumu ar likumu aizsargātām interesēm, piemēram, apdraudēt epidemioloģisko drošību valstī kopumā vai kādā tās daļā, skaidroja ministrs.

Bordāns tāpat piedāvāja precizēt citu likuma normu, lai personas tiktu sauktas pie kriminālatbildības gan gadījumos, kad tiek pārkāpti sanitāri higiēniskie drošības noteikumi, gan epidemioloģiskie drošības noteikumi, proti, kad pārkāpti tiek kaut vai vieni no minētajiem noteikumiem, tā rezultātā izraisot epidēmiju.

Tas nozīmē, ka epidēmija tiek saistīta ar slimības izplatīšanos apmēriem noteiktā teritorijā. Tādējādi šāda kvalificējošā pazīme atbilst tikai vienam no likumā definētajiem smagu seku veidiem, proti, radītu citādu smagu kaitējumu ar likumu aizsargātām interesēm, bet neaptver tādus smagu seku veidus kā cilvēka nāve, smagi miesas bojājumi vismaz vienai personai, mazāk smagi miesas bojājumi vairākām personām, lielu mantisku zaudējumu, kas arī var iestāties, pārkāpjot sanitāri higiēniskās vai epidemioloģiskās drošības noteikumus.

Priekšlikums paredz palielināt brīvības atņemšanas soda apmēru no viena gada uz pieciem gadiem, ievērojot to, ka likumā paredzēta noziedzīga nodarījuma rezultātā var tikt izraisīta epidēmija vai citas smagas sekas. Bordāns arī skaidroja, ka brīvības atņemšanas sodu nepieciešams palielināt, lai tas būtu līdzvērtīgs brīvības atņemšanai, kas ir paredzēta citā likumā pantā, kas aizsargā sabiedrības veselību no slimību izplatības un kurā arī kā kvalificējoša pazīme ir paredzētas smagas sekas.