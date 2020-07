Krievijas popzvaigzne Ņuša kardināli mainījusi vizuālo tēlu

Сегодня утром, обсуждаем с мужем новости и очень вдохновило заявление, что более 70% компаний Москвы планируют восстановиться до конца года🙏🏻 Почти всем нам пришлось пересмотреть свои стратегии и цели, определить приоритетные направления, оптимизировать и сократить затраты... И я думаю, не просто так ✨ Уровень экологии пошёл вверх! Перейдя на удалёнку, транспортные расходы сотрудников и выхлоп газов сократился♻️Рестораны перестали печатать меню на бумаге и предложили онлайн-меню✔️ Переработка отходов стала промышленного масштаба, а малый бизнес, как и мой @nyu_cycle, всё чаще обращается к теме вторсырья🔄 А ассортимент товаров и услуг пересмотрен на потребности внутреннего рынка и его развитие! Как вы проходите этот период??? Что поменяли в своих взглядах на экологию и расходы? Вот такая сегодня #экосреда 💚

