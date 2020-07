SPKC šonedēļ fiksējis trīs uzliesmojumus, reālais inficēto skaits varētu būt krietni lielāks

14 dienas no šo publisko vietu apmeklēšanas, novērot savu veselību un sekot izmaiņām (paaugstināta temperatūra, sāpes kaklā, klepus), nepieciešamības gadījumā telefoniski vērsties pie sava ģimenes ārsta.

Ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no 8:00 - 20:00, sestdienās laikā no 9:00-15:00 un svētdienās laikā no 9:00-12:00.