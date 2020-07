Hamiltons lietus laikā Špīlbergā izcīna savu uzvaru kvalifikācijā

Otrais svētdien startēs "Red Bull" pārstāvis Makss Verstapens, kurš bija pārāks otrajā treniņbraucienu sesijā piektdien. Viņš no Hamiltona atpalika par 1,216 sekundēm, bet trešais ar 1,398 sekunžu atpalicību no uzvarētāja bija Karloss Sainss no "McLaren".