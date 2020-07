Progreso ir maza pilsēta vienā no futbola dzimtenēm - Argentīnā. Ārā ir maz cilvēku, jo spīd saule. Vienīgi Sanmartinas futbola kluba stadionā atrodas kāda ģimene, kas svin kristības.

Tā ir tā pati vieta, kurā pirms gada notika atvadīšanās no pilsētas pazīstamākā cilvēka - futbolista Salas.

Progreso atrodas pašā Argentīnas lauksaimniecības nozares sirdī un sešu stundu brauciena attālumā no galvaspilsētas Buenosairesas.

2019. gada janvārī pilsētu pāršalca sēru vēsts - Sala traģiski gāja bojā Lielbritānijā, kad no Francijas lidoja un Lielbritāniju, lai parakstītu savas karjeras lielāko līgumu.

Dienā, kad Sala ar pilotu Deividu Ibotsonu no Francijas pilsētas Nantesas lidoja uz Kārdifu, lai parakstītu līgumu, lidmašīna avarēja Lamanša šaurumā pie Lielbritānijas krastiem.

Francijas kluba "Nantes" fani mīlēja Salu, kurš 2015. gadā pievienojās komandai. Daži no faniem ieradās uz futbolista bērēm dzimtajā Progreso pilsētā. Pat futbolista frizieris devās uz Argentīnu, lai iepazītos ar Salas ģimeni.

"Viņš bija mērķtiecīgs. Emiliano gribēja spēlēt futbolu un to darīja. Viņš gribēja spēlēt augstākajā līmenī un to izdarīja. Emiliano vēlējās doties spēlēt uz Angliju un to tikpat kā bija izdarījis," stāstīja Dario.