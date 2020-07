160 kilometri, ne reizi nepavicinot spārnus. Atklāti pārsteidzoši fakti par pasaulē lielākajiem planējošajiem putniem

Jauns pētījums izgaismo, cik efektīvi pasaules lielākais planējošais putns stundām ilgi ceļo pa gaisu, nepavicinot spārnus, atsaucoties uz pirmdien, 13 jūlijā, akadēmiskajā žurnālā "Proceedings of the National Academy of Sciences" publicētu rakstu, vēsta laikraksts "The Guardian".