Ideja par ceļojumu uz Vjetnamu - "atkal vajag kaut ko dullu!"

"Ceļojuma mērķis - aizbrauksim un tad jau redzēsim..."

Pirmie iespaidi Vjetnamā

Atgadījums, kas palicis atmiņā

Puisis pastāstīja, ka gadījumos, ja būtu nepieciešama palīdzība no vietējiem iedzīvotājiem, jārēķinās ar to, ka viņi "izsūks" naudu.

Latvija slēdz robežas

Atgriešanās Latvijā

Turpinājumā puiši no Hanojas lidoja uz vienu no lielākajām Apvienoto Arābu Emirātu pilsētām - Abū Dabī. Pēc tam no Abū Dabī latvieši lidoja uz Zviedrijas galvaspilsētu Stokholmu, bet no Stokholmas uz Rīgu.