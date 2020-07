Trešo valstu pilsoņiem slēgtās publiskās vietās plāno noteikt obligātu sejas masku valkāšanu

Proti, par uz šā likuma pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteiktā pienākuma par pases klātesamības nosacījuma neievērošanu vai tās neuzrādīšanu pēc valsts vai pašvaldības institūcijas darbinieka pieprasījuma būs iespējams piemērot naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz 400 naudas soda vienībām jeb no 10 eiro līdz 2000 eiro.

Projekta anotācijā atzīmēts, ka paredzētā administratīvā soda sankcija ir analoģiska jau pašreiz spēkā esošajai sankcijai par izolācijas vai karantīnas neievērošanu, tādējādi izslēdzot izdevīgumu ārzemniekam slēpt pasi nolūkā izvairīties no soda par izolācijas vai karantīnas neievērošanu.

Tāpat Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums tiek papildināts ar to, ka par uz šā likuma pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteiktā pienākuma lietot mutes un deguna aizsegu neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz 400 naudas soda vienībām.

Tāpat tiks noteikts, ka prombūtne, sākot no ārkārtējās situācijas noteikšanas brīža, proti, no 12. marta līdz 2020. gada 31. decembrim, ir uzskatāma par attaisnotu, izvērtējot jautājumu par pastāvīgās uzturēšanās atļauju piešķiršanu, reģistrēšanu vai anulēšanu.

Šādus grozījumus IeM pamatojusi ar to, ka tādējādi tiks samazināts to personu skaits, kas ieceļo Latvijā, lai nepārsniegtu likumā noteikto prombūtnes laiku personām ar TUA.

Projekta anotācijā skaidrots, ka šo normu spēkā esamība veicina ārzemnieku ieceļošanu no valstīm, kurās pastāv augsta Covid-19 infekcijas izplatība, turklāt no atsevišķām valstīm ieceļošana praktiski nav iespējama, jo ir apturēti regulārie pasažieru pārvadājumi, līdz ar to ārzemnieki, kas atbilst visiem Imigrācijas likuma nosacījumiem un kuriem pieņemts lēmums par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu, šo atļauju nevarēs saņemt ieceļošanas ierobežojumu dēļ.