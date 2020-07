"Stiprā klints" uz visu dzīvi. Kas ir Zodiaka labākie tēvi?

Šīs ugunīgās Zodiaka zīmes pārstāvji var ilgu laiku domāt, ka bērni viņiem nav nepieciešami, taču mirklī, kad viņu dzīvē parādās kāda maz dzīvība viņi kļūst ļoti pacietīgi, uzstājīgi un dara visu, lai bērnam būtu labs paraugs. Sabiedriskie Auni tēva lomā atsvešinās no draugu kompānijām un ballītēm, jo bērna piedzimšana ir viens no viņu dzīves laimīgākajiem notikumiem.

Šie Zodiaka pārstāvji dievina savus bērnus - lai arī profesionālajā darbībā viņi var šķist visai brutāli, atnākot mājās Lauvas zīmes pārstāvji pilnībā izkūst savu bērnu priekšā. Šie tēvi cenšas atbrīvot bērnu dzīvi no jebkurām problēmām un dara visu, lai kļūtu par bērna labāko draugu. Lauvām ir ļoti svarīgi lepoties ar savām atvasēm, tādēļ viņi dara visu, lai tas būtu iespējams.

Parasti visai "nepiesienamie" Strēlnieki spēcīgi mainās līdz ar bērna ienākšanu viņu dzīvē, jo saprot, ka atvase ir viņu tiešākais turpinājums. Lai arī ārēji to bieži vien nav iespējams noteikt, šie vīrieši ļoti mīl savus bērnus un to dēļ ir gatavi mainīties gan paši, gan mainīt pasauli sev apkārt.

Saimnieciskie Vērša zīmes pārstāvji ir ne tikai ļoti disciplinēti uz izpēta visu iespējamo informāciju par bērna attīstību, lai spētu to sniegt savām atvasēm, bet arī no sirds mīl bērnus un padara to audzināšanu par savas dzīves augstāko mērķi.