"VEF Rīga" FIBA Čempionu līgas apakšgrupā viena no pretiniecēm būs Viļņas "Rytas"

Rīdzinieki tika ielozēti A apakšgrupā, kur būs jāspēkojas arī ar turnīra pirmo čempioni Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, slaveno Stambulas "Galatasaray" no Turcijas, Strasbūras SIG no Francijas, Sasāri "Dinamo" no Itālijas un "Peristeri" no Grieķijas.