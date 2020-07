No šodienas stingrāk kontrolēs ieceļotājus Latvijā

No šodiena visiem starptautisko pārvadājumu pasažieriem pirms ieceļošanas Latvijā būs jāiesniedz pārvadātājam aizpildīta anketa, norādot pēdējo 14 dienu laikā apmeklētās valstis, kontaktinformāciju un izvēlēto adresi, kur paredzēts aizvadīt divu nedēļu pašizolācijas laiku, kā arī apliecinot, ka ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošība pasākumus.

Informācija par pasažieriem, kuri ir bijuši Covid-19 plaši skartās valstīs, tiks nodota Valsts policijai pašizolācijas kontrolei, bet par pārējiem pasažieriem - SPKC, lai nepieciešamības gadījumā operatīvi apzinātu iespējamās kontaktpersonas. No pasažieriem iegūtie dati tiks glabāti 14 dienas epidemioloģiskās izmeklēšanas vajadzībām un pēc tam tiks dzēsti.

Lai samazinātu Covid-19 infekcijas ievešanu no trešajām valstīm, valdības apstiprinātie grozījumi noteikumos paredz, ka no šodienas netiks pieņemti un izskatīti ilgtermiņa "D kategorijas" vīzu pieteikumi no iedzīvotājiem valstīs, kurās 14 dienu kopējais jauno Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir 16 vai vairāk. Līdz šodienai, 16.jūlijam, saņemtie vīzu pieteikumi tiks izskatīti ierastajā kārtībā.