Merzļikins: Pat ja spiediens būs smags, es zinu, kas man jādara

"Pat ja spiediens būs smags, es zinu, kas man jādara, lai ar to tiktu galā," NHL mājas lapā citēts Latvijas izlases vārtsargs. "Nemēģinu izdarīt spiedienu uz sevi, jo tas man būs kaut kas jauns. Tas ir kaut kas tāds, kas man ir jāatklāj un jāsadzīvo ar to un jāskatās, kas no tā sanāks."

"Viņi abi bija mūsu komandas mugurkauls," runājot par Kolumbusas vārtsargiem, teica Tortorella. "Katrs no viņiem sezonas laikā bija liela daļa no mūsu komandas. Ir aizraujoši to redzēt un tāpēc es nevaru pateikt, kurš no viņiem sāks sēriju pret Toronto. Viņi abi to ir pelnījuši."