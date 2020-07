"Kurš to varēja izdarīt mūsu mežam?" Īsā laika sprīdī Tukumā izcēlušies trīs meža ugunsgrēki

"Nu, šausmīgi daudz brauc peldētāju. Vasarā atpūtnieki. Vienkārši, kāds turpat izsmēķi izmet pa logu no mašīnas. Te ir ārprāts! Var teikt, ka te sestdien, svētdien nav iespējas pamakšķerēt. Te ir viss aizņemts. Piektdienas vakarā atbrauc te ar teltīm. Saceļ teltis, un te dzīvo pa divām, trim dienām. Vasarā te ir ļoti populāri," viņš stāsta.

Pie ezera ir kādu vietu, kas, visticamāk, paredzēta atpūtnieku ugunskuriem. Nepilna metra atstatumā atrodas uzreiz divas šādas vietas. Tomēr viena no izdedžu laukumiem piesaista īpašu uzmanību – visapkārt izmētāti cigarešu izsmēķi. Jāuzsver, ka tie ir viena no bīstamākajām lietām mežā. No nevērīgi izmestas cigaretes gala var parādīties dzirkstele un aizdedzināt visu sauso platību.