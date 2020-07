Video ⟩ Skandalozā Buzova sanikno ļaudis, vadot šovu krietnā alkohola reibumā

Acīmredzot, tik daudzus gadus projekts ir kļuvis par dziedātājas otrajām mājām, ka viņa pilnībā pārstāja pievērst uzmanību kamerām, nemaz nedomājot par to, ka miljoniem skatītāju katru dienu skatās šo raidījumu. Turklāt sabiedrība jau sen ir pieņēmusi Buzovas kļūdas, uzskatot tās par sava veida dedzību. Tomēr vienmēr lojālie skatītāji šoreiz nebija gatavi pieņemt Buzovas izgājienus alkoholisko vielu ietekmē.

Tajā vakarā projektā ieradās seši jauni dalībnieki, no kuriem viena dāma sevi iepazīstināja kā Marsiagu. "Un kā es, vienkāršs mirstīgais, varu jūs uzrunāt? Es esmu no planētas Zeme, šeit esmu uz zemes. Šeit jūs esat no Marsa," nepareizu vārda uzsvaru liekot, sacīja Buzova.