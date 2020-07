Četri amerikāņi bija izplānojuši veikt vienu no vērienīgākajām laupīšanām pasaules vēsturē. Plāns īstenojās ideāli līdz brīdim, kad tika pieļauta viena rupja kļūda, kas izrādījās liktenīga, vēsta raidorganizācija CNN.

Amerikānis bija atvēris savu rūpnīcu, kurā ražoja iepriekš minētos dzelzceļa vagonus. Kad Bidvela pasūtījums tika veikts, viņš parakstījās par to saņemšanu kā Frederiks Alberts Vorens.

Bidvela brālis - viens no ASV ģeniālākajiem kriminālajiem prātiem

Noziedznieki no Ņujorkas, kas bija izplānojuši Anglijas bankas aplaupīšanu, pēc nedēļu ilga ceļa pāri Atlantijas okeānam ieradās Lielbritānijā.

Galvenais laupīšanas plānotājs bija Ostina brālis Džordžs Bidvels, kurš bija vairāk nekā 10 gadus vecāks par Ostinu. Džordžs ASV jau bija pazīstams kā viens no lielākajiem krāpniekiem, kas uzdarbojies Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Eiropā. Viņš tika dēvēts par vienu no izcilākajiem un gudrākajiem ASV kriminālajiem prātiem tajā laikā.

Tajā brīdī Džordžs saprata - kāda jēga pelnīt naudu likumīgi, ja to vieglāk ir iegūt krāpnieciskā veidā. Tieši šī iemesla dēļ viņš pārcēlās uz Ņujorku, jo tur saskatīja vislielākās iespējas kļūt par bagātnieku.

Ja Džordžs noziegumos bija smadzenes, tad Ostins bija uzticības persona, jo tieši jaunākais brālis bija apveltīts ar lielu šarmu, kas jau no paša sākuma apbūra upurus.

Nozieguma organizēšana

Protams, ja kredīti būtu ņemti uz kāda no laupītāju vārdiem, tad policistiem ātri izdotos tikt uz pēdām grupējumam, taču pateicoties Ostina šarmam, viņam izdevās bankā atvērt kontu uz Frederika Alberta Vorena vārda.

Viltotās naudas izgatavošana paildzināja grupējuma noteiktos termiņus, taču Makdonelam galu galā izdevās sagatavot teju nevainojamus viltojumus. Plāns bija gatavs īstenošanai un no Ņujorkas tika atsaukts Hils.

Mīlestība kavē noziedzīgo plānu

Vecākajam no Bidvelu brāļiem ASV bija palikusi sieva, kuru viņš bija apprecējis 26 gadu vecumā - Marta Brūvera Pārim bija divi bērni, kurus Džordžs tā īsti nemaz nepazina. Kādā dienā sieva nosūtīja vēstuli, kurā sacīja, ka vēlas, lai vīrs atgriežas, taču Džordžs pieņēma lēmumu - jāšķiras.

Vēlāk meitenē ielūkojās Makdonels, kurš izvācās no grupējuma mitekļa Grosvenoras viesnīcā un sāka dzīvot kopā ar Frensisu citā Londonas apkaimē - Meifērā.

Plāna īstenošana

2. decembrī Ostins iesoļoja Kontinentālajā bankā, kas atradās turpat netālu no Anglijas bankas. Viņš stādījās priekšā kā Čārlzs Džonsons Hortons un vēlējās atvērt jaunu kontu.

Viņš uzrādīja viltotos dokumentus no iepriekšējās bankas, kurā bija atklāti redzama uzticama kredītu ņemšanas vēsture. Pēc mēneša nauda sāka plūst no Hortona uz Vorena kontu un otrādāk, lai rastos iespaids, ka tā ir likumīga uzņēmējdarbība.

Lai pārliecinātos vai izstrādātais mehānisms darbojas, vecākais no Bidvelu brāļiem nosūtīja Frānsisam 10 viltotus rēķinus un nauda uzreiz ienāca Vorena kontā.

Vecākais no brāļiem Bidveliem mudināja Ostinu neprecēt Džeiniju pirms plāns vēl nav īstenots, taču Ostins neklausījās vecāko brāli un apprecējās ar meiteni 8. janvārī. Pāris nolēma doties medusmēnesī uz Kubu.

1873. gada 21. janvārī Džordžs pārskaitīja pirmās viltotās naudas zīmes uz Anglijas banku aptuveni 450 000 ASV dolāru vērtībā. Nākamajā dienā bankas vadītājs Fransis nosūtīja vēstuli, kurā bija teikts, ka nauda ir saņemta, viens no rēķiniem ir nomaksāts un viss ir kārtībā.

Pirmie viltotie rēķini tika datēti 1873. gada martā, kas deva laupītājiem nepilnus divus mēnešus laika, lai izņemtu naudu, tā vietā noguldītu viltoto naudu un nomaksātu viltotos rēķinus pirms bankas par to uzzinātu.

Rupja kļūda un nozieguma atmaskošana

Kad Hils 1. martā devās izņemt pēdējo naudu no Hortona konta, policija viņu aizturēja. Tikmēr vecākais no brāļiem Bidveliem nemaz neuztraucās par to, ka viens grupējuma dalībnieks nonācis apcietinājumā.