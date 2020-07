Aktīva kriminālprocesa laikā divreiz nonāk policijas redzeslokā. Par auto zādzībām rosina sākt kriminālvajāšanu pret trim personām

18. martā VP saņemta informācija par to, ka Durbes novadā no kāda īpašuma tika nozagta automašīna "Audi 80". VP par zādzības faktu tika sākts kriminālprocess un uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tika aizturēti divi nepilngadīgi jaunieši, no kuriem viens jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā.