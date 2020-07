Foto ⟩ Iepazīsties ar Itālijas modi 100 gados! Durvis atkal ver Modes muzejs

Modes muzejs atkal būs atvērts apmeklētājiem sākot ar 17. jūliju, turklāt atsāks darbu ar iespaidīgu un ilgi gaidītu izstādi "No Fortuny līdz Versace. Itālijas mode 100 gados". Tajā būs apskatāmi vērtīgi eksponāti no Aleksandra Vasiļjeva fonda, kā arī no Modes muzeja kolekcijas – šedevri, ko itāliešu modes dizaineri radījuši visa 20. gadsimta garumā un arī 21. gadsimta sākumā.