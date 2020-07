Rīgas domes vēlēšanām sarakstu plāno iesniegt vēl viena partija

Sarakstus iesniegt varēs šodien no plkst.14 līdz 18, sestdien, 18.jūlijā, no plkst.10 līdz 14, svētdien, 19.jūlijā, no plkst.10 līdz 14 un pirmdien, 20.jūlijā, no plkst.12 līdz 18.