Forozana bija viena no 20 sievietēm, kura bija ieslodzīta Afganistānas sieviešu cietumā. Viņa nogalināja savu vīru, kurš sievieti vairāku gadu garumā seksuāli izmantojis un pret viņu vardarbīgi izturējies. Tagad sieviete ir pateicīga Covid-19 pandēmijai, jo tā deva viņai otro iespēju dzīvot, vēsta portāls "The New York Times".