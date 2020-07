Dagdā noslīcis no laivas izkritis cilvēks

VUGD rīcībā esošā informācija liecina, ka ezerā bija apgāzusies laiva, kurā atradās divi cilvēki - viens izpeldēja krastā, bet otrs to nespēja. VUGD ūdenslīdēji 30 metrus no krasta atrada bojāgājušo un izcēla no ūdens.