Papildināts valstu saraksts, no kurām atgriežoties ir jāievēro pašizolācija

Atgriežoties no trešajām valstīm, pašizolācija nav jāievēro pēc pārbraukšanas tikai no 12 valstīm, piemēram, Austrālijas, Kanādas, Japānas, Dienvidkorejas, Gruzijas, Taizemes un Marokas, savukārt 14 dienu pašizolācija ir jāievēro, atgriežoties no Krievijas, Baltkrievijas un visām citām trešajām valstīm, kuras SPKC sarakstā nav īpaši izdalītas, tostarp no Serbijas un Melnkalnes.