"Arsenal" pārspēj Mančestras "City" un iekļūst FA kausa finālā

"Arsenal" treneris Mikels Arteta apspēlēja "City" treneri Žuzepu Gvardiolu ar asu pretuzbrukumu shēmu, un Pjērs Emeriks Obamejangs izcēlās ar vārtu guvumu katrā no puslaikiem.

Arteta nedēļas vidū bija izdarījis brīdinājuma šāvienu "Arsenal" valdē, kad viņš atzina, ka ir nobažījies par sava kluba spējām tērēt pietiekami daudz, lai pārvērstu to par titula pretendenti.

Tas bija brīdinājums, ko "City" neņēma vērā, un 19.minūtē Obamejangs lika par to samaksāt.

Pēc Pepē piespēles Obamejangs izvairījās no Volkera, lai no šaura leņķa trāpītu pa tālu stabu, no kura bumba ielidoja vārtos.