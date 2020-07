Sākta parakstu vākšana pret četru joslu ātrgaitas šoseju plānu

Iniciatīvas pieteicēji skaidro, ka tā ir atbilde pagājušajā mēnesī prezentētajam Latvijas valsts ceļu attīstības plānam laikā no 2020. gada līdz 2040. gadam, kas paredzētu lielus ieguldījumus četru joslu ātrgaitas šoseju izveidē no Rīgas uz visiem galvenajiem attīstības centriem.

Latvijas valsts ceļu sagatavotais attīstības plāns vēl jāskata valdībā. Paredzams, ka tā apstiprināšana nebūs viennozīmīga projekta lielo izmaksu dēļ. To pagājušajā mēnesī Autoceļu padomes sēdē atzina arī satiksmes ministrs Tālis Linkaits(JKP), sacīdams, ka par Finanšu ministrijas pārziņā esošo budžeta sadali "paklusēs".

"No satiksmes politikas viedokļa tik plaša ātrgaitas šoseju tīkla izbūve ir nepamatota. Gandrīz nekur šosejām paredzētajos posmos nav tāda satiksmes intensitāte, par kuru pieņemts uzskatīt, ka nepieciešams četru joslu risinājums. Četru joslu, iespējams, ātrgaitas šoseja būtu laba Rīgas apvedceļam un, iespējams, Rīgas-Jūrmalas maršrutā, bet šādi lēmumi ir profesionāli jāizvērtē, balstoties datos," sacīja Derums.

Jau vēstīts, ka Latvijas valsts ceļu attīstības plānā 2020.-2040. gadam paredzēts 1020 kilometrus valsts galveno autoceļu pārveidot par četru joslu ātrgaitas ceļiem ar maksimālo braukšanas ātrumu 130 kilometri stundā, lai no jebkura galvenā reģionālās attīstības centra Rīgu varētu sasniegt ne ilgāk kā divās stundās.

VAS "Latvijas valsts ceļi" (LVC) valdes loceklis Mārtiņš Lazdovskis informēja, ka attīstības plānu iecerēts īstenot trīs posmos - no 2020. gada līdz 2030. gadam, no 2030. gada līdz 2035. gadam un no 2035. gada līdz 2045. gadam. Kopējais plāna īstenošanai nepieciešamais finansējums ir ap 5,9 miljardiem eiro.