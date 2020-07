Kaut gan vairāki kandidāti nepamatotu apgalvojumu dēļ - piemēram, ka Bejonse izliekas, ka ir melnādaina un savās dziesmās paslēpj sātaniskus vēstījumus - ir kļuvuši par interneta sensācijām, vairākumam no viņiem nav izredžu tikt ievēlētiem. Ar "QAnon" saistītie kandidāti, kuriem vēlēšanās ir veicies, centušies norobežoties no teorijas.

Tramps ir "īstens savrupnieks Vašingtonā, un pats galvenais "QAnon" kopienā ir uzskats, ka visa politiskā sistēma ir korumpēta," sacīja Treviss Vjū, sazvērestību teoriju pētnieks un viens no podkāsta "QAnon Anonymous" vadītājiem, kurā tiek iztirzāti dažādi "QAnon" elementi. "Tikai kāds, kurš Vašingtonā ir jaunpienācējs, būtu spējīgs to salabot."

Kas ir "QAnon"?

"QAnon" sekotāji tic, ka Tramps to zina un cīnās pret valdībās iesakņojušos "slepeno valdību" (angliski - deep state) birokrātiem, lai sauktu tos pie atbildības. Brīdi, kad Klintoni un pārējo kliķi arestēs, viņi sauc par "Vētru". Apzīmējums paņemts no iepriekš nesagatavota Trampa komentāra 2017. gadā, ko viņš sacīja, fotografējoties ar augsta ranga militārpersonām un viņu laulātajiem draugiem. "Zināt, ko šis atspoguļo?" Tramps vaicāja mediju pārstāvjiem. "Varbūt tas ir klusums pirms vētras."

Kas ir Q?

Kā "QAnon" aizsākās?

Velčs aizslēgtās durvīs raidīja lodes no pusautomātiskās AR-15 šautenes. Kad viņš saprata, ka no cilvēktirdzniecības grupējuma nav ne miņas, viņš atstāja ieročus, izgāja ārā un tika arestēts. Starpgadījumā neviens necieta, un Velčam 2017. gada jūnijā piesprieda četrus gadus cietumā.

Kādēļ Tramps ir teorijas centrālais tēls?

Vai ASV kongresā būs "QAnon" delegācija?

Nē. No dučiem kandidātu, kuri šķietami izplatījuši vai atbalstījuši teoriju, Mārdžorijai Teilorai Grīnai no Džordžijas un Lorenai Bobertai no Kolorado izredzes uzvarēt novembrī gaidāmajās vēlēšanās izskatās vislielākās. Kampaņām ejot uz priekšu, abas vai nu norobežojušās no kustības, vai arī atsacījušās runāt par iepriekš pausto atbalstu.