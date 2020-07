Suns un peldēšanās. Ko ir svarīgi ņemt vērā?

Atrodoties ēnā, suni glābt no svelmes var palīdzēt arī atvēsinošais paklājs, kas ir veidots no pašdzesējama materiāla tā, lai, dzīvniekam apguļoties, viņš justu atvēsinošu efektu. Konkrētā guļvieta ir lieliski piemērota vasarai vai arī, piemēram, ievietošanai mašīnās, jo tajās dzīvnieks mēdz sakarst, bet matracis sniedz vēsumu.

Tā, piemēram, suni peldināt Rīgā var doties uz Lucavsalu (speciāli suņiem ierīkotu peldvietu) vai Mangaļsalu, savukārt Jūrmalā - Lielupē no 18. līnijas līdz 22. līnijai. Tālāk no Rīgas ar mīluli drīkst doties plunčāties Dubkalnu karjerā, kas atrodas "Ogres zilie kalni" teritorijā. Tomēr peldvietu, kur doties ar mīluli, ir daudz, un saimniekam jālūko, vai tajās nav uzstādītas informatīvas zīmes par to, ka ar suni pludmalē atrasties aizliegts.