Covid-19 "otrā viļņa" apstākļos pirmo līdz sesto klašu skolēniem plāno nodrošināt mācības klātienē

Taujāta, kāds būs rīcības algoritms, ja kādā skolā konstatēs kādu ar Covid-19 saslimušo, Šuplinska izteicās, ka tas būšot atkarīgs no katras konkrētās skolas, proti, ja tajā ir daudz bērnu un piepildītas klases, tad var nākties uz laiku pārslēgties uz attālinātām mācībām, bet skolās, kur ir daudz brīvu telpu, šāda rīcība varētu nebūt nepieciešama.

Šuplinska skaidroja, ka IZM nav plānojusi izveidot pilnīgi jaunu IT risinājumu, bet gan plāno paņemt un mācībām piemērot labāko no esošajiem. Līdz šim ministrija analizējusi aptuveni piecas dažādas attālinātās izglītības IT platformas.