Melbārde gandarīta par Eiropadomes lēmumu palielināt finansējumu kultūrai, tomēr tas joprojām neatbilstot EP uzstādījumam

Viņa uzsvēra, ka EP ieskatā ES programmai "Radošā Eiropa" finansējuma bija jāpalielina divas reizes un no Eiropadomes tika sagaidīts, ka kultūrai piešķirs 2,8 miljardus eiro. Tomēr kopumā politiķe atzinīgi novērtēja panākto vienošanos, jo šis ES daudzgadu budžets Latvijai ir izdevīgs tāpēc, ka līdzekļi, kas ienāks no ES, būšot vairāk nekā iepriekšējā plānošanas periodā.

Runājot par kultūras finansējumu, politiķe pauda cerību, ka Latvijas valdība ņems vērā EP un Eiropas Komisijas rekomendācijas un atvēlēs pietiekami daudz līdzekļu no atveseļošanās fonda kultūras, radošajam un mediju sektoram. Viņasprāt, ir būtiski, ka mediji varētu pretendēt uz līdzekļiem no ekonomikas atveseļošanās fonda, tomēr jāņem vērā, ka fonda finanšu izlietojums būs atkarīgs no katras dalībvalsts plāna.