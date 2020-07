Viens mirklis līdz traģēdijai - glābēji dienas laikā izglābuši divus slīkstošus bērnus

Ik gadus Latvijā noslīkst desmitiem cilvēku. Par lielu nožēlu – daļa no tiem ir bērni, kuru vecāki bijuši turpat līdzās, taču nav pamanījuši draudošo nelaimi. Lūk, pāris stāsti no glābēju ikdienas un vīru atgādinājums par to, kā tad pasargāt savus bērnus no traģēdijas, vēsta raidījums "Degpunktā".