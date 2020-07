"Porziņģis ir Dalasas "x-faktors"." Apskatnieks prognozē "Mavericks" sekmes NBA "burbulī"

Portāls "Yahoo" pirms sezonas atkārtotā sākuma 31. jūlijā piedāvā apskatu par visām 22 komandām, kuras piedalīsies NBA "burbulī", līdz ar to izņēmums nebija arī Dalasas "Mavericks".

"Porziņģa iegūšana 2019. gada janvārī, kam sekoja vienošanās par maksimālo līgumu, nodrošināja ilgtermiņa sadarbību ar Dončiču. "Mavericks" cer, ka šis duets kādu dienu klubam atnesīs titulu. Porziņģis, kurš reiz bija spēli mainīt spējīgs "vienradzis", atkopjoties no gūtā savainojuma, demonstrēja zīmes, ka joprojām ir spējīgs dominēt abos laukuma galos. Tomēr sezonas sākumā viņam bija vajadzīgs laiks, lai pilnvērtīgi atgūtu spēkus," raksta apskatnieks.

Rohbrahs uzsver, ka statistika atbalsta latvieša izmantošanu centra pozīcijā, kur Porziņģim pirms pārtraukuma arī tika atrastas vairāk minūtes: "Pēc tam, kad viņš atgriezās no ceļgala traumas sezonas vidū, "Mavericks" ar Porziņģi laukumā vidēji 100 uzbrukumos pretiniekus pārspēja par 13 punktiem. Lielāko daļu šo maču Porziņģis spēlēja tieši centra pozīcijā. Ja viņš un Dončičs Orlando kaut vai pietuvosies saviem "griestiem", viņi būs viens no NBA bīstamākajiem tandēmiem daudz ātrāk nekā mēs to bijām gaidījuši."