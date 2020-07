Pasaules bagātākais cilvēks biroja mēbeles iegādājas Igaunijā

""Amazon" pasūtīja biroja "boksus" jeb tādas kā nelielas mājiņas "Haus", kas ir projektētas tādā veidā, lai darbinieki ērti var nodoties darbam un būt izolēti no trokšņa. Tāpat šajās mājiņās var arī netraucēti atpūsties. Biroja "boksi" uz ritentiņiem ir mobili - tos var ērti pārvietot no viena kabineta uz otru, kā arī izmantot vakaros, jo katrs no tiem ir aprīkots ar LED apgaismojumu. Katrai mājiņai ir atsevišķa rozete, kā arī galdiņš. Tomēr galvenais šo mājiņu pluss ir tieši to ērtums un skaņas izolācija," norādīja Īhviks.