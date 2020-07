"Man alkohols ir nepieciešams." NBA zvaigzne, kurš no miljonāra kļuva par "Starbucks" baristu

Beikers neslēpa, ka uz spēlēm bieži vien ieradies alkohola reibumā: "Bija reizes, kad laukumā atrados dzērumā. Spriedze, kas radās no nepieciešamības saglabāt augstāko spēles līmeni, mani padarīja nervozu."

Pēc Beikera veiksmīgā rehabilitācijas procesa bijušais "Supersonics" īpašnieks Hovards Šulcs, kurš ir arī "Starbucks" valdes priekšsēdētājs, savam bijušajam spēlētājam deva otru iespēju. Beikers, kurš tobrīd vēl salīdzinoši nesen bija NBA zvaigzne, spēļu kreklu nomainīja pret zaļu priekšautu un vēra vaļā "Starbucks" kafeinīcu 4:30 no rīta.

"Es Hovardu uzskatu par ģimenes locekli un tuvu draugu. Viņš man deva iespēju un es par to esmu pateicīgs. Viņš man deva iespēju celties agri no rīta un būt mierā. Man bija vajadzīga vieta, kur neatlaidīgi strādāt. Man savā prātā bija jātiek galā ar daudz ko un es to izdarīju... strādājot "Starbucks"," raksta bijušais basketbolists.