Turpmāk CSDD e-pakalpojumos varēs uzzināt, vai automašīna ir cietusi smagā avārijā

Informācija pieejama e-CSDD sadaļā "Tehniskās apskates dati" un to var saņemt jebkurš potenciālais auto pircējs. Tādējādi var izvairīties no nepatīkama pārsteiguma un pievērst uzmanību auto faktiskajam stāvoklim. Šī informācija saglabājas ilgtermiņā.

Ik gadu Latvijā vidēji notiek ap 35 000 ceļu satiksmes negadījumu. 10% no tiem automašīnas tiek sabojātas ievērojami. Tas nozīmē, ka aptuveni 3500 transportlīdzekļu šādas atzīmes tagad CSDD reģistrā parādās. Datus sniedz cietušo automašīnu apdrošinātāji. Līdz ar to reģistrā var redzēt tikai tās smagi sabojātās mašīnas, kuras konkrēto avāriju nebija izraisījušas.

"Jārēķinās, ka šajos negadījumos parasti ir vairāk nekā viens iesaistītais. Faktiski tas nozīmē, ka gada laikā tomēr ir 7 000 auto, kas ir smagi cietuši. Taču atbildīgo pušu datu mums nav. Līdz ar to mēs ar šo informāciju nevaram padalīties," saka Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja IT daļas vadītājs Agris Daukste.

"Vajadzētu reģistrā likt. It sevišķi vainīgo. Jo tāpat tas vainīgais remontēs to mašīnu. Ja tā nav bijusi apdrošināta, iespējams, darīs pēc iespējas lētāk, lai būtu, un pēc tam mēģinās tikt vaļā no tās automašīnas. Visas puses vajadzētu atrādīt publikai, kas ir sists," uzskata Selevičs.