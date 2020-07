Pirmo reizi saslimšana ar Covid-19 konstatēta Gulbenes novadā

No pedējā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem inficētajiem divi ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, bet pa vienam vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem, no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem. Viens no jaunajiem saslimušajiem ir arī vecāks par 70 gadiem.