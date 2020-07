Kukuļa piesavināšanās 135 000 eiro apmērā. Kriminālvajāšanai nosūtīta bijušā KNAB vadītāja Vilnīša lieta

Priedīte skaidroja, ka, veicot izmeklēšanu, ENAP konstatēja, ka Latvijā reģistrēta uzņēmuma darbinieks no patiesā labuma guvēja saņēma prettiesisku rīkojumu piekukuļot kādas komisijas darbiniekus, lai tie izsniegtu licenci maksājumu iestādes darbībai, jo apzinājās, ka ir problēmas izpildīt visas nepieciešamās prasības licences maksājumu iestādes darbībai iegūšanai.

Lai varētu realizēt noziedzīgo nodomu, uzņēmuma darbinieks vienojās ar kādu citu savulaik esošu valsts iestādes vadītāju, lai viņš, izmantojot savu personīgo pazīšanos, piesaista zvērinātu advokātu, kura uzdevums būs atrast personu no komisijas, kuru piekukuļojot, uzņēmums saņemtu licenci maksājumu iestādes darbībai.

Tomēr licenci poļu kompānija tā arī neesot ieguvusi, jo saņēmusi FKTK atteikumu. Savukārt naudu Vilnīša uzņēmums iztērējis, līdz ar to kādreizējam galvenajam korupcijas apkarotājam lieta varot beigties ne vien ar apsūdzībām korupcijas mēģinājumā, bet arī ar detektīva licences zaudēšanu. Tomēr lietā esot daudz neskaidrību, piemēram, policija neesot noskaidrojusi to FKTK personu, kurai kukuli it kā bijis plānots nodot.