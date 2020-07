Jaunās NHL Sietlas komandas nosaukums veltīts mītiskam jūras briesmonim

Komandas logo būs gaišzils S burts, kas simbolizēs Sietlas hokeja priekšgājējus "Metropolitans" - pirmos Stenlija kausa čempionus no ASV, kuri trofeju ieguva 1917.gadā. S burta augšējā daļā būs sarkana briesmoņa acs, kas savukārt simbolizēs jūras varenību.

"Sietlas pilsēta ir ar senām kuģošanas tradīcijām," saka kluba ģenerālmenedžeris Rons Frensiss. "Domāju, ka šis nosaukums sasaista jūru ar to noslēpumainību, kas tajā slēpjas. Tas arī atspoguļo hokeja spēles spēku un agresiju. Ceram to ieraudzīt no mūsu spēlētājiem."