Valsts iestāžu mājaslapas piedzīvo vērienīgas izmaiņas

Pirmās vienotā dizaina mājaslapas var aplūkot adresē https://mk.gov.lv/timeklvietnes. Eksperimentā piedalās vairākas ministrijas. Lai apmeklētu to lapas, jāpiekrīt sīkdatņu lietojumam.

Veselības inspekcijas lapā kā pirmā aktualitāte parādās iespēja uzzināt jaunumus par Covid-19. Uzspiežot uz to, gan tehniska neraža – lapa nav atrasta. Arī Vides ministrijas lapa izskatās visai nepārskatāmi.

Pārējās lapas gan šķiet ieturētas vienkāršā, līdzīgā stilā – vienkāršas un saprotamas. Šis pilotprojekts ir mēģinājums valsts iestāžu lapas padarīt cilvēcīgākas, tāpat arī apvienot to apsaimniekošanu, kas šobrīd ir visai haotiska.

"Šobrīd to dara katra iestāde pati – cik nu var, kādas ir iespējas un redzējums. Kā šī dažādība rezultējas iedzīvotājiem? Katrai ir citādāks izkārtojums, bieži vien, labi gribot, uzliek lieliem, mirdzošiem burtiem, bet tas ir tikai tāds labirints," stāsta Valsts kancelejas Tīmekļvietņu vienotās platformas projekta vadītāja Vita Vodinska.

"Lielākoties valsts un pašvaldību mājaslapas ir ar ļoti smagu saturu. Tas ir saistīts ar pieeju, ka lapu, pirmkārt, aplūko no datora ekrāna, kur informācijas apjoms ir plašāks. Mēs fokusējamies uz to, lai piegādātu informāciju ātrāk, piemēram, ja gribat ātri pieteikties autovadītāja apliecības nomaiņai, lai to varētu izdarīt ātri un bez aiztures," norāda Eiropas Komisijas vecākais lietotāju pieredzes pētnieks un lietojamības eksperts Vlads Omete.