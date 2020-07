Sedokova dalās detaļās par bildinājumu un atklāj, kā par to jūtas pāra bijušie partneri un bērni

Jā, gredzens. Pats skaistākais pasaulē! Lai gan es ar viņu precētos, pat ja viņš mani bildinātu ar paštaisītu gredzenu no šampanieša pudeles korķa. No "Cristal"," rakstīja Sedokova.

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Jul 23, 2020 at 5:46am PDT

Atgādinām, ka Jānis Timma par šķiršanos no sievas un dēla mātes Sanas Timmas paziņoja 2019. gada septembra sākumā sociālajos tīklos. "Pirms vairāk nekā pusgada es pašķiros no mana dēla mātes un sāku jaunu dzīvi. Šodien man svarīgākais ir parūpēties par manu mīļo dēlu Kristianu."

Pati Sana nu jau izdzēstā ierakstā publiski apstiprināja, ka vīrs viņu krāpis. "No sava vīra tikko uzzināju, ka pirms gada mēs esam pašķīrušies. Tiešām? Es to nezināju, bet zinu to, ka pirms pusgada tu sāki mani krāpt. (..) Vai tā kuce, kurai ir trīs bērni no trim dažādiem vīriešiem, ir tā vērta? Un vai zināji, ka neesi viņai vienīgais vīrietis šobrīd?" tā publiski izteikusies Sana Timma.