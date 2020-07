PVO pauž satraukumu par Covid-19 skaita pieaugumu Eiropā

Ceturtdien koronavīrusa inficēšanās gadījumu skaits Eiropā pārsniedza trīs miljonus, kas ir piektdaļa no visas pasaules vairāk nekā 15 miljoniem inficēšanās gadījumu, bet nāves gadījumu skaita ziņā tā ir vissmagāk skartais reģions - Eiropā reģistrēti 206 633 nāves gadījumi no Covid-19 no 627 307 gadījumiem pasaulē.